L'artiste peintre "LO" fait découvrir ses oeuvres à Saint-Jean-sur-Richelieu

LO présentera une exposition personnelle intitulée « Liberté » du 1er novembre 2018 au 2 janvier 2019, à la Galerie d’art du Vieux Saint-Jean, située au 208 rue Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu.

LO a tout récemment reçu le prestigieux titre de « maître en beaux-arts » de l’AIBAQ. Il était déjà académicien à l’Académie internationale des beaux-arts du Québec depuis 2007, la même année où il a fait son entrée en tant que membre signataire de l’Institut des arts figuratifs (IAF). Depuis plusieurs années, il est considéré comme une référence mondiale en matière de marines réalistes et hyperréalistes.

D’origine française, il a débuté sa carrière en Europe en 1989 avant de s’établir au Québec en décembre 2000. Il a toujours poursuivi les expositions internationales malgré son choix de s’établir au Canada et de devenir Canadien. Il fait en moyenne une douzaine d’expositions par année en Amérique du Nord et en Europe. Au Québec, il est en galerie de façon permanente à Magog, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Montréal. Il ouvre occasionnellement son atelier de Québec sur rendez-vous pour le public désireux d’en apprendre davantage sur sa façon de peindre. Cet artiste muséal vit essentiellement de sa peinture depuis 1989. Il est l’un des rares artistes à utiliser le nombre d’or et les mathématiques dans sa peinture.

Cette nouvelle exposition de marines à la Galerie d’art du Vieux Saint-Jean ne raconte pas seulement la navigation en mer, mais s’articule surtout autour de la liberté qu’on ressent quand ciel et mer se confondent, quand vents et marées poussent le voilier plus loin, quand la vie urbaine et ses obligations sociales restent à quai. Les marines de LO évoquent la liberté de vivre le moment présent et de s’exprimer par l’esthétique, l’harmonie et la quiétude, trois éléments fondamentaux qui composent l’ensemble de ses oeuvres parfois aussi réalistes que des photos.