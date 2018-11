Saviez-vous que consommer de l'alcool avant l'âge légal est chose courante au Canada?

La consommation problématique de substances, comme l’alcool, le cannabis et les opioïdes, est un enjeu important au Canada.



Bon nombre de jeunes font l’essai de substances, mais certains d’entre eux en consomment d’une façon néfaste pour eux et pour les autres. La prévention joue un rôle central dans la lutte contre ce problème.



Dans son rapport annuel, la D re Theresa Tam, Administratrice en chef de la santé publique du Canada, donne un aperçu de l’état de santé des Canadiens et examine la consommation problématique de substances chez les jeunes, en adoptant une approche axée sur la prévention.



Il est possible de lire le rapport Prévenir la consommation problématique de substances chez les jeunes à la page Canada.ca/rapportACSP .