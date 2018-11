Saint-Blaise-sur-Richelieu accueille les arbres de Quincaillerie Richelieu

Le vendredi 26 octobre dernier, l’effort commun d'une dizaine de jeunes bénévoles du programme PEI de la polyvalente Marcel-Landry et des socio-arboriculteurs d'Arbre-ELvolution a permis de mettre en terre 150 arbres et, par le fait même, de créer une haie brise-vent le long du Parc au Vent Fou situé à l'arrière de l'hôtel de ville de Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Ce projet participatif de plantation, financé par Quincaillerie Richelieu, un chef de file en Amérique du nord en tant qu’importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spé cialisé e et de produits complémentaires offrant plus de 110 000 produits et comptant plus de 2 200 employés, devrait permettre de retirer 32,25 tonnes de CO2 de l’atmosphè re.

Une première plantation financée par Quincaillerie Richelieu

C'est dans le cadre de son nouveau partenariat avec Arbre-ELvolution que l'entreprise Quincaillerie Richelieu finance un premier projet de plantation par le biais du Programme de Reboisement SocialTM. « Je suis personnellement un amoureux de la forê t et je plante beaucoup d’arbres sur ma proprié té . Il m’apparaıt̂ é vident que de faire participer les communautés dans le reboisement de leur milieu de vie, ça amène du positif à tous les niveaux » affirme Monsieur Richard Lord, pré sident de Quincaillerie Richelieu.

Une plantation multifonctionnelle

L’initiative de reboisement a été soumise par la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu dans le cadre de l’appel de projets automnal du Programme de Reboisement SocialTM. « Nous venons tout juste de terminer un nouveau sentier de course autour des terrains de soccer et nous avons décidé de complémenter les travaux en ajoutant plusieurs arbres dans cette zone très exposée aux vents. Nous avons déjà hâte de voir ce que ça donnera d'ici quelques années » affirme Julie Gagnon, assistante directrice-générale de la municipalité, qui souligne d'ailleurs la belle participation des jeunes lors de cet événement.

Pour conclure, il faut mentionner que cette plantation devrait avoir plusieurs impacts positifs à long terme. « Une haie brise-vent n'aura jamais é té autant à sa place qu'aux abords d'un parc nommé le Parc au Vent Fou. Or, en plus d'embellir le pourtour des aires sportives et de couper le vent, les arbres plantés aujourd'hui vont éventuellement créer une bonne dose d'ombrage aux athlètes et citoyens qui fréquentent le parc. Dans le jargon, on parle d'ıl̂ ots de fraıĉ heur. Il s'agit donc d'une plantation qui remplit plusieurs fonctions ! », explique Julien Hamelin-Lalonde, biologiste et chargé de projets chez Arbre-EL volution.