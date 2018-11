La population d'Otterburn Park invitée à s’afficher « Ensemble contre Telus »

C’est sous le thème « Ensemble contre Telus » que le comité d’opposition citoyenne d’Otterburn Park, appuyé par la Ville, a choisi de s’afficher face à la construction d’une tour de télécommunication de 40 m (131 pieds) de hauteur sur un boisé protégé aux abords des Bosquets Albert-Hudon (591, rue Mountainview), autorisée par le ministre fédéral de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).



Même si la Ville d’Otterburn Park a entrepris plusieurs démarches juridiques - le Conseil de la MRC de La Vallée-du-Richelieu a d’ailleurs adopté une résolution appuyant la ville dans sa démarche de contestation à la Cour fédérale de la décision rendue par ISDE Canada - l’appui des résidents est essentiel afin de préserver la dernière parcelle de forêt centenaire de la ville et un écosystème forestier exceptionnel, selon le ministère provincial des Forêts, de la Faune et des Parcs.



Ainsi, la Ville rend disponibles aux citoyens, à la demande du comité d’opposition citoyenne, des pancartes avec piquets de même que des autocollants électrostatiques. Tous ceux qui souhaitent en obtenir pour faire valoir leur position sont invités à se rendre au bureau des Services techniques, situé au 120, rue Bellevue, du lundi au jeudi de 7 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 7 h 45 à 11 h 45. Exceptionnelle- ment les heures d’ouverture seront prolongées le lundi 29 octobre et le jeudi 1er novembre prochain jusqu’à 20 h. Des citoyens bénévoles en feront également la distribution de porte à porte et feront circuler la pétition.



La Ville autorise la pose de pancartes sur les terrains privés



Dans ce contexte particulier, la Ville permettra la pose de ces pancartes par les citoyens sur leur terrain privé. Par conséquent, elle n’émettra pas de constats d’infraction comme le prévoit sa réglementation en matière d’affichage. Rappelons enfin que, compte tenu des procédures intentées par la Ville, TELUS n’entreprendra pas les travaux de construction de la tour au moins jusqu’au 21 décembre prochain. Pour plus d’information, les citoyens sont invités à suivre la page Facebook « Ensemble contre Telus » ou à écrire à ensemblecontretelus@gmail.com.