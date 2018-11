De la grande visite du Bénin au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Les visites organisées au sein de ces différents établissements d’enseignement avaient pour objectif d’initier les membres de la délégation au fonctionnement général des collèges et de démontrer leur contribution au marché du travail et à la société. De façon plus spécifique, les représentantes et représentants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ont eu l’occasion de présenter certains programmes d’études techniques, le système d’enseignement collégial québécois et leur impact sur l’économie de la région. Les nombreux liens qui unissent le Cégep aux entreprises locales et régionales ont été présentés en témoignant des avantages mutuels de ces partenariats en plus d’aborder la gouvernance de l’établissement.

Le Service des relations internationales du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu désire remercier le CCNB et CICan pour cette initiative.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à l’international

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est présent dans plusieurs pays tel que le Sénégal, le Mozambique, le Kenya, la Colombie, la Côte-d’Ivoire et le Gabon. Fort d’une expérience en coopération internationale de plus de 30 ans, le Cégep est un allié incontournable et le partenaire de choix pour tous les projets de formation professionnelle, de développement de programmes d’études, de perfectionnement dans les techniques d’enseignement et d’apprentissage, de gestion de projets de coopération en éducation.

En plus de ses projets d’exportation du savoir-faire, le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu permet aux étudiantes et étudiants qui le désirent de réaliser des projets pédagogiques sur la scène internationale. Il permet aussi à des étudiantes, étudiants étrangers de venir réaliser un projet, un stage ou leurs études à Saint-Jean.