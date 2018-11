Une oeuvre d'art pour commémorer le 150e anniversaire de Richelieu

Le dévoilement de la maquette de l’œuvre d’art public qui sera installée au parc Florence-Viens pour souligner le 150e anniversaire de Richelieu et celui de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours a eu lieu le samedi 3 novembre dernier. L’artiste Guillaume Boudrias-Plouffe, représentant de l’entité artistique La Famille Plouffe, en a profité pour expliquer le concept de l’œuvre.

Trois éléments composeront la sculpture qui sera installée au printemps 2019 : Une quinzaine de roches-patates, deux mains en bronze et un aménagement aquatique simple. Les couleurs appliquées aux roches seront de différentes nuances de bleu et de vert/turquoise en référence à la rivière. Ces cailloux en forme de pommes de terre seront empilés et ancrés les uns sur les autres « en équilibre » près du centre de l’aménagement. Les mains flottantes sembleront manipuler la pierre au sommet de la colonne. Ces mains symboliseront celles des dérocheurs et bâtisseurs d’antan, mais également celles des Richelois d’aujourd’hui. L’aménagement aquatique proposera un tracé simplifié de la rivière Richelieu et du Bassin de Chambly vue à vol d’oiseau.

Un concept à l’image des citoyens

Rappelons que le concept initial de l’œuvre avait été choisi en avril dernier sur la base d’un sondage auprès de la communauté. Avec plus de 67% des votes, c’est Notre lien avec la rivière et la nature qui avait reçu le plus grand appui de la population. Les autres thèmes sélectionnés par le comité des fêtes du 150e anniversaire étaient : Nos racines et nos valeurs familiales; Nos artisans. D'hier à aujourd'hui; La richesse de notre communauté.

Un partenariat avec le Ministère de la Culture et des Communications

C’est un partenariat avec le Ministère de la Culture et des Communications qui aura rendu le projet possible. L’investissement du Ministère s’élève à 6500$, alors que la Ville investira 7000$ pour la réalisation et l’installation de l’œuvre. Le maire de Richelieu, Jacques Ladouceur, a d’ailleurs souligné l’importance du projet. « Nous voulions offrir une œuvre qui représenterait notre histoire, mais aussi qui s’intègrerait à l’aménagement du parc Florence-Viens. Le concept de l’artiste rejoint cette volonté. ».

Richelieu

