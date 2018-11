Fermetures exceptionnelles dans l’échangeur Turcot du 9 au 13 novembre

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des fermetures sans précédent seront mises en place dans l’échangeur Turcot du vendredi 9 au mardi 13 novembre 2018.

Des conditions de circulation très difficiles sont à prévoir sur le réseau autoroutier durant cette période, particulièrement le vendredi et le lundi. La collaboration de tous, autant des employeurs que des usagers de la route, est requise. Les usagers de la route doivent revoir leur façon de se déplacer pendant ces journées, opter pour le transport collectif et éviter les déplacements non essentiels. Les employeurs sont invités à éviter les grands rassemblements et voir s’il est possible d’offrir des alternatives comme le télétravail à leurs employés.

Ces entraves sont requises afin de procéder au complexe démantèlement d’une section des infrastructures de l’ancienne autoroute 15 en direction nord. Celle-ci s’élève à plus de 25 mètres et enjambe les nouvelles voies de l’autoroute 20 et le corridor principal du Canadien National.

Fermetures exceptionnelles dans le cœur de l’échangeur

- Fermeture de l’autoroute 20 en direction ouest – du jeudi soir au mardi matin

- Fermeture de l’autoroute 20 en direction est – du vendredi soir au mardi matin;

- Fermeture de l’autoroute 15 en direction nord – du vendredi soir au lundi matin