Une première bordée de neige est attendue dès vendredi dans la région du Haut-Richelieu

Après le froid, c'est la neige qui tombera sur la MRC Haut-Richelieu.

En effet, une perturbation météorologique affectera la région et l'ensemble du Québec dès la nuit prochaine. C'est plus de 15 cm de neige qui sont attendus sur la région. Au plus fort de la dépression, de 1 à 3 centimètres de neige s'accumuleront par heure. Le tout sera accompagné de rafales pouvant atteindre 50 km/h.

L'heure de pointe matinale pourrait bien être affectée par cette première tempête. Il va sans dire que la prudence et la patience seront de mise sur les routes.