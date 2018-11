Twin Flames à Mont-Saint-Hilaire le 24 novembre prochain

Dans le cadre de la deuxième édition de sa Série de spectacles « Découverte autochtone », La Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire en collaboration avec Diffusions de la coulisse de Beloeil accueillera, le samedi 24 novembre à 20 h, le duo musical autochtone de l’heure, Twin Flames !

Ce duo, mari et femme, captivant réunit deux auteurs-compositeurs-interprètes, Chelsey June, métisse Algonquine et Crie d'Ottawa et Jaaji, un Inuit Mohawk du Nunavik et de Kahnawake. Malgré les origines polaires opposées, les Flammes Jumelles ont trouvé un langage musical commun. Ensemble, ils font écho aux voix de leurs ancêtres et représentent la vie sur terre en chantant tant en anglais, en français qu’en inuktitut.

Gagnant du prix auteurs-compositeurs autochtones de l'année au Canadian Folk Music Award en 2016 et 2017 le duo Twin Flames vient de remporter les prix du meilleur album Folk pour « Signal Fire », son dernier album et du meilleur duo de l’année au Native American Music Award 2018. Ensemble, Chelsey June et Jaaji révèlent l'immense pouvoir de la musique pour relier les gens de tous les horizons. Cette soirée sous les sonorités folk-pop vous emmènera dans un voyage musical à travers le Canada et l’Arctique.

Les billets au coût de 23 $ sont disponibles à La Maison amérindienne. Il vous est possible de payer par carte de crédit, carte débit ou en argent comptant. Les places étant limité, communiquez avec nous dès maintenant par téléphone au (450) 464-2500 ou par courriel à info@maisonamerindienne.com.

La Maison amérindienne est située au 510, Montée des Trente à Mont-Saint-Hilaire et a pour mission de favoriser les échanges, le partage et le rapprochement des peuples par le biais d’activités muséales, environnementales et gastronomiques mettant de l’avant le savoir et savoir-faire autochtone.