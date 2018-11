Le ministre Jolin-Barrette souligne les 10 ans de L’Envol

Le député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, s’est rendu à Mont-Saint-Hilaire récemment à une soirée organisée dans le cadre de la 16e Semaine québécoise des rencontres interculturelles.

La soirée était organisée par le volet « immigration » de l’organisme Intégration Compétences — volet autrefois connu sous le nom de L’Envol — qui profitait de l’occasion non seulement pour lancer son projet Vivre ensemble : l’immigration, une responsabilité partagée, mais aussi pour célébrer ses 10 ans.

Ce projet a comme objectif de coordonner l'action de divers partenaires pour favoriser l'inclusion sociale et culturelle, de doter la MRC de La Vallée-du-Richelieu d'un cadre de référence en diversité culturelle et d’adopter un plan d'action afin de favoriser l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants et des communautés culturelles dans la Vallée-du-Richelieu.

Pour le député local et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, monsieur Simon Jolin-Barrette, il s’agissait d’une belle occasion de souligner l’apport de l’organisme à la Vallée-du-Richelieu : « Depuis 10 ans, cet organisme a contribué de façon positive au parcours harmonieux de plusieurs nouveaux arrivants venus s’installer dans la Vallée-du-Richelieu. C’est important pour moi de souligner son apport. » Monsieur Jolin-Barrette a d’ailleurs remis au directeur de l’organisme, monsieur Daniel Vermeersch, et à la coordonnatrice de L’Envol, madame Maëlle Labiche, un certificat de l’Assemblée nationale pour l’occasion.