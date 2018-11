Un résident de Beloeil est condamné à une amende de 750 000$

Revenu Québec annonce que M. Sylvain Vinet, un résident de Beloeil, a été condamné, le 1er novembre dernier, à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour relativement à un cas de fraude fiscale. Il devra également payer des amendes totalisant 750 000 $ dans un délai de 12 mois.

M. Vinet a plaidé coupable, ce même jour au palais de justice de Saint-Hyacinthe, à des accusations relatives à la Loi sur la taxe de vente (TVQ) et à la Loi sur la taxe d’accise (TPS). Plus précisément, il a reconnu avoir effectué des déclarations fausses ou trompeuses en vue d’obtenir des remboursements et des crédits de taxes sans y avoir droit.

Ces accusations, déposées en novembre 2016 contre M. Vinet, découlent de perquisitions effectuées par Revenu Québec en mai 2015, à Québec, en Montérégie, en Estrie et dans les Laurentides, dans le cadre du projet Chariot. Cette enquête majeure visait un stratagème de fraude fiscale permettant d’obtenir illégalement des remboursements de taxes.