Un tirage pour financer les projets étudiants au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

En participant au tirage, vous soutenez des projets qui permettent à la relève de vivre des expériences formatrices, enrichissantes et inoubliables. Ces étudiantes et étudiants sont nos futurs dirigeants, employés, citoyennes et citoyens. Investir en eux, c’est investir collectivement dans notre avenir.

Les billets sont en vente par la centaine d’étudiantes et étudiants participant aux projets, ainsi qu’à la Fondation du Cégep, local D-146.