Prenez rendez-vous dès maintenant pour obtenir votre vaccin contre la grippe saisonnière

Le site qui offre ce service permet à la population de choisir le lieu, la date et l’heure qui lui conviennent en quelques clics et même de prendre rendez-vous pour plus d’une personne à la fois, lorsqu’on se fait vacciner en famille. Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, il est aussi possible d’obtenir un rendez-vous par téléphone au 1 833 737-6606.

Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite cette année sont les suivantes :