L’ÉNA remercie la Garde côtière canadienne pour son nouvel hélicoptère

L’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) a accueilli la Garde côtière canadienne, le 14 novembre 2018, qui lui a officiellement fait don d’un hélicoptère BO-105. L’ÉNA devient ainsi le seul établissement d’enseignement collégial au Canada à disposer d’une flotte d’hélicoptères aussi complète, réunissant les quatre familles de têtes rotor que l’on retrouve sur l’ensemble des appareils disponibles dans l’industrie.

Reçu plus tôt cette année, le BO-105 est devenu le 10e hélicoptère de l’École et contribue déjà à enrichir la formation des étudiants. Cet appareil a la particularité de disposer de deux moteurs travaillant simultanément sur une même transmission, ainsi qu’une tête rotor rigide. Avec ce nouveau venu dans les hangars de l’ÉNA, les étudiants des programmes Techniques de maintenance d’aéronefs et Techniques d’avionique ont la chance d’expérimenter des techniques d’entretien propre à ce type d’hélicoptère, comme des changements de configuration pour préparer l’appareil selon le type de mission, en travaillant sur les flotteurs d’urgence, le réservoir de carburant auxiliaire, l’installation d’une civière ou de sièges, par exemple, ou encore, pour faire des essais de fonctionnement sur les systèmes de génération électrique ou la vérification des systèmes de navigation. De plus, l’ÉNA s’est aussi dotée d’une tête rotor identique à celle du BO-105 pour permettre aux étudiants de se familiariser avec cette technologie en classe.

« L’ÉNA compte parmi les dix établissements d’enseignement au Canada ayant reçu un BO-105 en cadeau. En s’ajoutant aux 37 aéronefs de l’École, mentionne Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de l’ÉNA, cela permet d’accroître la valeur pédagogique des laboratoires et des activités pratiques, dans les hangars, sur un type d’hélicoptère différent. Nous sommes très reconnaissants envers la Garde côtière canadienne pour ce don qui permet d’offrir à nos étudiants une formation encore plus collée aux besoins de l’industrie, tout en renouvelant notre flotte d’appareils ».