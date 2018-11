Le Salon virtuel de l’emploi – une nouvelle opportunité pour les chercheurs d’emploi

Le Salon virtuel de l’emploi de Vaudreuil- Soulanges qui aura lieu le 27 novembre représente une opportunité intéressante pour les chercheurs d’emploi ainsi qu’une alternative de choix pour les employeurs.

En effet, la Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges, qui organise l’événement, propose une nouvelle édition au Salon virtuel du 4 octobre dernier en proposant de nouvelles fonctionnalités.

Le Salon virtuel de l’emploi, qui aura lieu le mardi 27 novembre de 16 h à 20 h via la plateforme SalonVirtuel.ca, permettra aux employeurs participants d’attirer des candidats de l’extérieur de la région. Complémentaire au salon de l’emploi traditionnel et offert en formule condensée, il sera accessible par la plateforme salonvirtuel.ca.

Les chercheurs d’emploi qui veulent visiter ce salon virtuel, auront tout d’abord à créer un profil utilisateur et à accepter les conditions pour avoir accès au site www.salonvirtuel.ca. Par la suite, ils pourront visiter les kiosques des exposants, notamment des domaines du transport, des services financiers et de la santé et au besoin, échanger avec des responsables des ressources humaines et même postuler un emploi.

Plusieurs fonctionnalités sont offertes aux visiteurs de la plateforme : clavardage, vidéoconférence, appel téléphonique, échange de courriels, entre autres.

Pour tous les détails, visitez le salonvirtuel.ca.