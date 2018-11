Québec En Alerte - Le ministère de la Sécurité publique procédera à un test le 28 novembre 2018

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) tient à informer la population qu'un test du système Québec En Alerte sera effectué le 28 novembre, à 14 h 55, dans le cadre d'une journée de tests dans toutes les provinces et tous les territoires du pays.

À cet effet, un message d'essai, précisant qu'il ne s'agit pas d'une situation réelle et qu'il n'y a pas de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens, sera diffusé à la grandeur du Québec sur les téléphones cellulaires compatibles et connectés à des réseaux d'évolution à long terme (dits LTE), à la radio, à la télévision, sur le site Internet du MSP ainsi que sur les comptes Twitter et Facebook ministériels. Il est à noter que le MSP rend aussi disponible un message en anglais pour les radiodiffuseurs qui desservent un auditoire anglophone.

Rappelons que ce système est une initiative pancanadienne et qu'il est disponible partout au Canada. Depuis avril 2018, lorsque les alertes ont commencé à être diffusées également sur les téléphones cellulaires, plus d'une centaine d'alertes d'urgence ont été transmises avec succès à travers le pays et ont permis de sauver des vies.

Les radiodiffuseurs et les compagnies de télécommunication ont l'obligation, en vertu d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'être connectés au système d'alerte et de diffuser automatiquement sur leurs ondes les messages d'alerte à la population.

Grâce à Québec En Alerte, le MSP est en mesure de diffuser une alerte d'urgence à l'ensemble du Québec ou de cibler une région en particulier.

Le MSP a la responsabilité de procéder à des tests périodiquement afin de s'assurer du bon fonctionnement du système. Les tests constituent une étape importante pour garantir la sécurité de tous.

La diffusion d'un message d'alerte est une responsabilité partagée entre le MSP et l'ensemble des radiodiffuseurs et des compagnies de télécommunication.

Alerte sur les téléphones cellulaires

Ce ne sont pas tous les citoyens qui recevront le test d'alerte sur leur téléphone sans fil. Pour recevoir l'alerte, le téléphone cellulaire doit être compatible et connecté à un réseau LTE au moment où l'alerte est lancée. Il est possible de confirmer la compatibilité de votre appareil en cliquant ici.