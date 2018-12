L’équipe Mobilis reçoit la médaille du 150e anniversaire du Sénat

Le rôle de l’équipe Mobilis...

Protéger, aider et supporter les jeunes en leur assurant un environnement sécuritaire où ils peuvent s’épanouir et se développer sainement. Elle se veut le porte-voix d’un message fort qui dénonce le trafic humain par la promotion des valeurs de protection de la jeunesse et de refus de l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes. Depuis maintenant dix ans, l’équipe est engagée dans cette lutte contre l’exploitation sexuelle et la traite humaine des adolescents en Montérégie et bien plus, par le biais de ses partenaires régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux.

La connaissance du phénomène est primordiale à l’identification et au dépistage des risques et des dangers encourus entourant les réseaux délinquants menant à l’exploitation sexuelle. De ce fait, les victimes sont mieux entourées et mieux protégées. Mobilis illustre comment des partenaires issus de milieux différents peuvent s’allier pour lutter contre les gangs de rue, et tous ceux qui voudraient profiter de la vulnérabilité, de la naïveté, de périodes de faiblesse ou de déséquilibre de nos jeunes.

Les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est et du Service de police de l’agglomération de Longueuil et leurs partenaires réussissent à sortir du milieu des jeunes filles qui n'arrivaient pas, auparavant, à se remettre de ces situations ou même à prévenir la traite humaine. Les efforts déployés visent à non-seulement à protéger les enfants mais à supporter les parents et à leur redonner espoir.