Les personnes de 65 ans et plus sont plus à risque d’être plus sérieusement malades ou de mourir en raison de la grippe

En vieillissant, le système immunitaire s’affaiblit, rendant plus difficile la lutte contre les virus, comme celui de la grippe. Par ailleurs, les personnes de 65 ans et plus sont davantage à risque d’être plus sérieusement malades ou de mourir en raison de la grippe, en particulier si elles présentent des troubles médicaux sous-jacents. Ainsi, à l'aube de la période des Fêtes, on vous rappelle l'importance de bien vous protéger en vous faisant vacciner contre la grippe.​

Une récente étude canadienne a conclu que le fait de contracter la grippe pouvait augmenter le risque d’avoir une crise cardiaque, en particulier chez les plus de 65 ans.

Se faire vacciner contre la grippe est la meilleure manière de vous protéger, ainsi que votre famille, puisque cela diminue votre risque de présenter des complications graves comme une pneumonie.

Les experts en santé recommandent de se faire vacciner chaque année, puisque les virus de la grippe évoluent constamment. Le vaccin est conçu avant chaque saison de la grippe pour protéger contre les virus de la grippe qui devraient être le plus en circulation.

Le vaccin antigrippal est sécuritaire. Chaque lot de vaccins est analysé conformément à des directives strictes en matière d’innocuité et de qualité avant d’être utilisé. Et contrairement à la croyance populaire, il est impossible de contracter la grippe par le vaccin antigrippal.