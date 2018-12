Deux québécois lancent un nouveau média dédié aux enjeux environnementaux

Fondée en 2018 par une scientifique et un vidéaste, deux Québécois lancent officiellement aujourd’hui l’Organisation Bleue, un organisme sans but lucratif et une nouvelle plateforme web qui a un seul objectif : éveiller les consciences et créer ultimement un changement en offrant de l’information scientifique vulgarisée crédible et rigoureuse.

Lancée par une génération étourdie par l’alarmisme environnemental et l’inertie des gouvernements face aux changements climatiques, l’organisation souhaite ouvrir les yeux à ceux qui n’auront plus le choix de changer leurs coutumes pour préserver le futur.

Elle souhaite se pencher avec eux sur des actions positives, actives et réalistes, par le biais du média numérique et interactif.

Lady Bleue, à l’attaque du plastique

Leur premier grand cheval de bataille sera la lutte au plastique qui pollue les eaux du monde entier et qui est devenu un des plus grands fléaux du 21e siècle.

Anne-Marie Asselin et Jean Sébastien Létourneau préparent un grand voyage scientifique à bord du Lady Bleue, un catamaran à voile, afin de sillonner les mers du Nord au Sud, de Montréal jusqu’en Patagonie. Avec un protocole scientifique rigoureux, leur objectif est de cartographier la pollution côtière des Amériques sous plusieurs formes. Leur grande expédition, ayant pour mission de sensibiliser le public à l’environnement, se traduira par une série documentaire ainsi qu’un suivi de l’expédition en temps réel sur le web.

Maintenant ou jamais

Parce qu’il est impératif d’agir maintenant, l’Organisation bleue s’est donné la mission de partager sur une base régulière des reportages sur l’environnement.

Les gens pourront ainsi lire et visionner des reportages scientifiques réalisés sur le terrain par le duo de fondateurs, mais surtout par d’autres collaborateurs qui se greffent au projet en ayant le même objectif.

De l’huile de palme au plastique, en passant par l’empreinte écologique et l’importance de la nature dans nos vies, les enjeux seront abordés dans toutes leurs nuances, afin de toujours amener des pistes de solutions.

Dans le cadre de son lancement, l’Organisation Bleue dévoile ses premiers dossiers et collaborations éditoriales:

Reportages sur les revers de l’huile de palme et de la pollution plastique;

Photoreportage et article sur l’empreinte écologique par un biologiste de la faune;

Photoreportage et article sur une communauté de femmes à la recherche d’aventure en surf au BC par une photographe adepte du sport.

À propos d’Anne-Marie Asselin

Anne-Marie possède une Maîtrise en environnement et un BAC en Biologie Marine. La science et le documentaire l’ont fait voyager à voile, partout sur la planète. La complémentarité de l’esprit très créatif et scientifique d’Anne-Marie fait d’elle une leader exceptionnelle. C’est une photographie du monde sous-marin et d’une faune aquatique variée qui est à la source de son appel vers ce milieu à la fois mystérieux et vivant. L’expédition de Lady Bleue est pour elle un passage logique, elle saura leader le projet et l’équipage avec brio!

À propos de Jean-Sébastien Létourneau

Possédant plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du cinéma et de la télévision, Jean-Sébastien performe dans tout ce qu’il entreprend. Jean-Sébastien a également un esprit très curieux de nature. Il a travaillé sur 1000 jours pour la planète, documentaire sur la biodiversité du monde entier. L’univers scientifique et environnemental font parti de ses passions et expertises en contenu cinématographique et télévisuel. Il saura mener l’expédition avec des repères solides avec assurance et vigilance.

À propos de l’Organisation bleue

Fondée en 2018, l’Organisation Bleue est un organisme de sensibilisation pour l’environnement, par le biais de la vulgarisation scientifique, afin d’outiller le public face à la planète en changement. L’Organisation Bleue aspire constamment repousser les limites de l’innovation afin de livrer une information précise et une qualité visuelle hors pair.