La trousse Avant de m’envoler, un cadeau pour la vie selon la FADOQ Richelieu-Yamaska

La période des fêtes est sûrement le moment de l’année où nous aimons recevoir et offrir aux personnes significatives qui nous entoure. « La trousse Avant de m’envoler » est un des plus beaux cadeaux qui peut être offert à ceux que l’on aime.

« Avant de m’envoler » est une trousse qui, étape par étape, aide à organiser et rassembler les informations personnelles et les documents utiles pour mentionner à ses proches où se trouvent tous les documents relatifs quant aux dispositions prises, en prévision de sa fin de vie, notamment :

Le testament, le mandat de protection, les préarrangements funéraires;

Le déroulement souhaité pour les funérailles et ses dernières volontés;

Les coordonnées du notaire, du salon funéraire et des personnes à contacter;

Les informations quant à la gestion des documents électroniques, mots de passe; comptes électroniques, paiements préautorisés, etc.

Il n’y a pas d’âge pour offrir « Avant de m’envoler »

La trousse déjà complétée permet de faciliter la vie de ses proches tout en s’assurant que ses volontés et valeurs seront transmises et respectées. La trousse s’offre très bien en cadeau à une personne chère qui n’a pas encore commencé à planifier ses dispositions de fin de vie.

La trousse « Avant de m’envoler » est disponible à la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska et dans certains clubs de la région pour seulement 15 $ (plus 5$ par trousse pour les envois postaux). Pour plus d’information, communiquez au 450 774-8111.

Les profits de la vente de la trousse seront versés aux programmes Aîné-Avisé et Dans la peau d’un aîné ainsi qu’aux clubs FADOQ qui en font la vente.