Procurez-vous le livre Ma rencontre avec le peuple millénaire par Rachel L'Abbé

Depuis le 2 octobre dernier, il est possible de se procurer un exemplaire du livre Ma rencontre avec le peuple millénaire de l'auteure Rachel L'Abbé.

Ce livre est une invitation aux Allochtones à s’ouvrir envers les Autochtones et à apprendre à mieux les connaître. C’est un appel à se défaire des préjugés entretenus depuis trop longtemps. C’est le récit d’une Québécoise qui n’en connaissait que très peu sur eux, et qui a décidé d’aller à leur rencontre.

C’est donc à travers le regard et les apprentissages de l’auteure que le lecteur sera appelé à en savoir davantage sur des pans de l’histoire, de la culture et de l’identité autochtone, et ce, principalement à travers des rencontres et des échanges avec des Autochtones de plusieurs nations.

Docteure en sociologie, Rachel L’Abbé s’intéresse à la prise de conscience identitaire à travers, par exemple, les Autochtones qui développent des projets touristiques durables. Humaniste, elle a toujours souhaité faire une différence dans le monde. Elle a fondé Destination Équitable en 2009 et Kokopelli Consultant en 2015, deux entreprises destinées à la consultation en tourisme autochtone. Elle accompagne aussi les femmes allochtones et autochtones entrepreneures ou non, afin qu’elles déploient leur plein potentiel.