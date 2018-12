Le plan directeur du lieu historique national du Canal-de-Chambly a été déposé au Parlement récemment. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des lieux de Parcs Canada.

Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et diversifié de notre nation.

Le nouveau plan directeur du lieu historique national du Canal-de-Chambly décrit les objectifs clés suivants :

Protéger et mettre en valeur, au bénéfice des générations actuelles et futures, le patrimoine bâti, les ambiances et le paysage culturel et naturel du canal de Chambly;

Améliorer et diversifier l’expérience de visite d’un bout à l’autre du canal;

Augmenter la fierté de la communauté envers le canal de Chambly de manière à contribuer à son appréciation, tout en permettant d’accroître le sentiment d’appartenance et l’intérêt de contribuer au lieu.

Le plan directeur a été rédigé à la suite de consultations publiques et avec le concours des résidents et d’organisations du secteur, des visiteurs, des intervenants, des partenaires et des communautés autochtones de la Montérégie. Grâce à ce plan, Parcs Canada respecte sa promesse de protéger et de mettre en valeur le patrimoine culturel du Canada tout en donnant l’occasion à la population canadienne de découvrir de façon nouvelle et intéressante notre histoire diversifiée.

À compter de 2018, le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l’entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada constituent une excellente façon pour les Canadiens et Canadiennes de vivre des expériences de plein air et d’en apprendre davantage au sujet de leur environnement et de leur patrimoine.

Le plan directeur du lieu historique national du Canal-de-Chambly peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à : https://www.pc.gc.ca/fr/lhn- nhs/qc/chambly/info/gestion- management/gestion-management- 2018.

« Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada appartiennent à tous les Canadiens et Canadiennes et offrent des expériences authentiquement canadiennes. J’aimerais remercier tous les gens qui ont contribué à ce plan directeur. À titre de ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort concerté, et je suis ravie d'approuver le plan directeur du lieu historique national du Canal-de-Chambly. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

· Le saviez-vous? En juin dernier, Parcs Canada a célébré le 175e anniversaire du passage du premier bateau sur le canal de Chambly!

· Le canal de Chambly a été désigné lieu d’importance historique nationale en 1929 pour son rôle dans le réseau des canaux du Canada, plus spécifiquement dans le réseau de navigation et de commerce du corridor Richelieu-Champlain-Hudson. Le canal a également contribué à l’essor économique de la ville de Chambly et plus particulièrement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui constituait la plaque tournante pour les transports maritimes, routiers et ferroviaires au XIXe siècle.

· Aujourd’hui, les embarcations de plaisance ont succédé aux barges d’autrefois et l’ancien chemin de halage est aménagé en piste polyvalente qui attire annuellement plus de 250 000 visiteurs et cyclistes, faisant du canal de Chambly une importante destination récréotouristique.