Comment bien préparer une excursion hivernale

En ce long congé des Fêtes, peut-être aviez vous prévu mettre une excursion en plein air à votre agenda. Si tel est le cas, planifiez bien tous les aspects de votre randonnée et ce, afin d’éviter les mauvaises surprises.

Assurez-vous de porter des vêtements et chaussures adaptés à votre activité et de vous apporter des vêtements de rechange chauds;

Vous devez vous assurer que vous emportez avec vous de la nourriture et de l’eau pour votre randonnée;

Emportez une trousse de premiers soins;

Emportez un téléphone cellulaire, un couteau, une lampe de poche, des allumettes étanches et un sifflet;

Vérifiez les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas;

Dotez-vous d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et prenez le temps de vous vous réapproprier les techniques de lecture de cartes et des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.);

Préparez un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire devrait être rédigé en deux copies afin d’en laisser une à un proche avant de partir.

Pendant votre excursion…

Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position. En cas de problème, tentez de vous construire un abri et arrêtez-vous. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleur vive sur le sol.

Pour plus de conseils pour préparer votre activité de plein-air, la Sûreté du Québec vous invite à télécharger la brochure Orientez votre excursion.

Bonne randonnée en toute sécurité!