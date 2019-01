Ford rappelle plus de 460 000 véhicules au Canada

Le fabricant automobile Ford procède au rappel de plus de 460 000 véhicules Ford F-150 et Super Duty après qu'une défectuosité avec le chauffe-bloc moteur ait été signalée.

Le géant de l'automobile demande aux propriétaires de véhicules équipés d'un chauffe-moteur de ne pas l'utiliser d'ici à ce qu'il soit inspecté.

Il semblerait que l'eau et la corrosion pourraient endommager le raccord du câble du chauffe-moteur ce qui aurait comme conséquence de causer un court-circuit, entraînant la surchauffe et la fusion des fils. Ceci augmenterait considérablement les risques d'incendie et des dommages supplémentaires en plus de faire sauter les disjoncteurs domestiques quand le véhicule est branché.

Les véhicules touchés sont :

Ford F-150 des années 2015 à 2019 ;

Ford Super Duty 2017 à 2019.

Pour en savoir plus ou pour savoir si vous êtes concernés par ce rappel, visitez la section des rappels sur le site Internet de Ford Canada ou composez le 1-800-565-3673.