Le nouveau gouvernement de la CAQ tient ses promesses

Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor, ministre responsable de la Montérégie et député de La Prairie, est fier de souligner que aujourd’hui marque les cent jours du nouveau gouvernement du Québec.

Ces premiers mois ont été caractérisés par la réalisation de plusieurs engagements électoraux. Après un discours d’ouverture bien accueilli, le nouveau gouvernement a livré la marchandise et a assuré une transition dans l’ordre, au bénéfice des Québécoises et Québécois.

Avec l’éducation, l’économie et la santé comme priorités, le premier ministre, François Legault, et les 74 députées et députés de l’équipe ont l’intention de rester près des gens et d’être à l’écoute de la population afin de former un gouvernement à l’image des citoyennes et citoyens.

Promesses tenues

Le nouveau gouvernement a un bilan enviable en matière de promesses tenues. En effet, le ministre responsable de la région de la Montérégie rappelle que, déjà, trois projets de loi majeurs ont été déposés à l’Assemblée nationale. Ces projets de loi permettront notamment de modifier le processus de nomination au DPCP, à la SQ et à l’UPAC, de resserrer l’encadrement sur le cannabis et de baisser les taxes scolaires. Un plan a également été déposé pour réduire les cibles d’immigration.

En seulement cent jours, de grands chantiers ont été entrepris pour le Québec. Les premiers pas vers une politique nationale des proches aidants ont été réalisés, alors qu’une grande journée de consultations a réuni des proches aidants et des organismes des quatre coins du Québec. Les travaux de revitalisation de l’Est de Montréal sont également enclenchés, dans la foulée de la signature d’une déclaration commune du Gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

Venir en aide aux plus vulnérables

Le nouveau gouvernement a également annoncé des mesures pour remettre de l’argent dans les poches des contribuables, notamment à l’occasion de la mise à jour économique qui a permis la création de l’Allocation famille et d’un nouveau crédit d’impôt pour les aînés.

Un vent de changement souffle à l’Assemblée nationale

Le ministre rappelle qu’après avoir réussi l’exploit de faire élire un parti qui n’avait jamais gouverné, le nouveau gouvernement se distingue par l’ouverture dont il a fait preuve en reconnaissant le Parti québécois et Québec solidaire comme groupes parlementaires. Un nombre record de femmes ont également été élues sous la bannière de la Coalition Avenir Québec.

« C’est avec fierté et enthousiasme que nous présentons aux Québécois un bilan très positif des cent premiers jours du nouveau gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Nous pouvons nous réjouir d’avoir assuré une transition efficace et d’avoir, très rapidement, réalisé plusieurs engagements électoraux, en plus d’avoir fait cheminer de nombreux dossiers qui préoccupent la population », précise le président du Conseil du trésor, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de La Prairie.