Toyota procède au rappel de 1,7 million de véhicules en Amérique du Nord

Vous conduisez une Corolla, un 4Runner, une Matrix, une Sienna, une Scion ou une Lexus? Si votre réponse à cette question est affirmative, votre véhicule pourrait faire l’objet d’un rappel de Toyota. L’entreprise a émis, le 10 janvier dernier, un rappel de 1,7 million de véhicules en raison de coussins gonflables défectueux.

Les coussins de gonflables de marque Takata sont associés à une vingtaine de morts à travers le monde. Près de 300 personnes ont subi des blessures par ceux-ci lors d’accidents ou de sortie de route dans le passé.

Le rappel touche les modèles suivants: 4Runner (2010-2016), Corolla et Matrix (2010-2013), Sienne (2011-2014), Lexus ES 350 (2010-2012), GX 460 (2010-2017), IS 250C et 350 C (2010-2015), IS 250, 350 (2010-2013), IS-F (2010-2014) et la Scion XB (2010-2015).

Si vous conduisez l’un de ces modèles, prenez rendez-vous dès maintenant avec votre concessionnaire. Celui-ci remplacera le système d’airbag dans son entièreté.

Il s’agit du 3e rappel massif pour Toyota en cinq mois pour cette raison. En novembre, l’entreprise du Japon avait fait revenir 1,6 million de véhicules dans le monde.

Au total, 100 millions de véhicules sont équipés de coussins gonflables Takata dans le monde, tous constructeurs confondus.