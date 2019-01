20 ans au Guatemala ! Mais pourquoi donc?

Voulez-vous savoir pourquoi, depuis 20 ans, des personnes de Richelieu, Chambly, St-Jean, Marieville, Rougemont et autres municipalités de la Montérégie se rendent au Guatemala ?

Marcel Croteau et Monique Messier, membres de Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC), reviennent d’une tournée-bilan. Ils vous parleront des fruits de 20 ans de projets dans ce beau pays et de ses habitants. Ils répondront avec plaisir à vos questions et partageront leurs espoirs pour l’avenir.

Date: Mardi, 22 janvier 2019

Heure: 19h30

Lieu: Chalet du parc Florence-Viens

900, rue des Oblats, Richelieu, J3L 4W9

Pour plus d’informations: Monique Messier: 450-447-6780

Marcel Croteau: 450-658-5982

smac-monteregie@hotmail.com

smacsolidarite.org