Richelieu honore un de ses fondateurs pour souligner ses 150 ans

Lors de sa séance du 14 janvier dernier, le conseil municipal de Richelieu a annoncé qu’il nommerait la salle dans laquelle il siège en l’honneur de Norbert-Damase-Daniel Bessette (1822-1900), un des principaux fondateurs de la municipalité.

Une plaque a également été présentée aux citoyens présents lors de la séance afin de marquer l’événement. Cette plaque sera prochainement installée à l’entrée de la salle qui portera désormais le nom de Salle N.D.D. Bessette.

Pourquoi N.D.D. Bessette ?

Norbert-Damase-Daniel Bessette est le principal instigateur du projet de fondation de la municipalité de Richelieu et de la paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours. Avec persévérance, il entretient une correspondance régulière avec l’évêché de Saint-Hyacinthe afin que voient le jour notre paroisse et notre municipalité. De 1869 à 1897, il est secrétaire-trésorier de Richelieu et de Notre-Dame-de-Bon-Secours. Il est également chef de gare de 1880 à 1894.

Pour Jacques Ladouceur, maire de Richelieu, il était donc normal de poser ce geste alors que la Ville célèbre le 150e anniversaire de sa fondation, survenue le 1er janvier 1869. « Je suis fier de rendre hommage à un homme qui s’est dévoué pour notre communauté. Sans lui, nous ne célébrerions même pas nos 150 ans aujourd’hui. C’est important de nous assurer que les générations futures se souviendront de sa contribution. »

Une pléiade d’activités pour le 150e

Au total, ce sont plus de 30 événements et activités, regroupés en 12 thématiques, qui sont organisés dans le cadre du 150e anniversaire de Richelieu. Pour en savoir plus sur cette programmation, il est possible de consulter le ville.richelieu.qc.ca/ Richelieu150.

