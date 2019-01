Deux projets régionaux soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) du Haut-Richelieu, de Pierre-De Saurel et de La Vallée-du-Richelieu, le Centre local de développement de Brome-Missisquoi, le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe, avec la collaboration de Culture Montérégie annoncent aujourd’hui les projets soutenus grâce à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Montérégie-Est.

Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 68 400 $ à quatre artistes et deux organismes artistiques professionnels dans le cadre du Programme de partenariat territorial de la Montérégie-Est.

Projets soutenus au volet 1 destiné aux artistes et aux écrivains professionnels

Anne Lauber, musique, Sutton (7 000 $) – Le projet de Concert Bach à Sutton réunira des musiciens professionnels auxquels se joindront des musiciens étudiants et amateurs de la région pour une expérience professionnelle enrichissante. Ce projet a été développé, entre autres, afin d’aider le Foyer Sutton à offrir à ses résidents des occasions de sorties, de concerts et autres activités socioculturelles. Le concert sera donc présenté à l’intention des personnes âgées du Foyer Sutton, le 19 avril prochain à l’église Saint-André, gratuitement ou à tarif réduit. Les billets en surplus seront disponibles pour la population des environs.

Stéphane Lemardelé, arts visuels, Sutton (14 150 $) – Le boursier agit comme concepteur et directeur artistique de RetroLabo, un livre et une exposition intérieure et extérieure qui mettent en lumière des bénévoles impliqués dans leur communauté. Les photographes Éliane Excoffier et Tristan Corbeil Lapointe revisitent des photos anciennes pour capter de nouveau le regard qui ne change pas et révèle l'âme d'enfant de ces gens qui œuvrent dans l'ombre. Les histoires sont écrites par des enfants d'aujourd'hui pour honorer l’individu au cœur de l’action bénévole.

Claude Millette, arts visuels, Saint-Bernard-de-Michaudville (12 200 $) – Le projet Ramifications prendra la forme d’une exposition en plein air, au Jardin Daniel A.-Séguin de Saint-Hyacinthe, à l’occasion de son 25e anniversaire, en 2020. Proposant des œuvres créées pour l'occasion et d'autres déjà existantes, cette exposition permettra à un plus large public d’entrer en contact avec le travail du sculpteur bermigeois, Claude Millette. Les œuvres de l’artiste, non figuratives, évoquent le mouvement en utilisant un matériau rigide, l’acier, en lui donnant des formes courbes et élancées. La commissaire de l’exposition sera l’historienne d’art et auteure Pascale Beaudet.

Christine Palmieri, arts multidisciplinaires, Saint-Jean-sur-Richelieu (20 000 $) – Le projet intitulé L’espace secoué : Cataclysme et Résilience consiste en une production qui donnera lieu à une exposition, en trois volets et en trois lieux différents. L’artiste y abordera, à travers une production de photos, de vidéos, d’installations multimédias et d’une performance, les notions de cataclysme et de résilience liées à la Vallée du Richelieu. Cette production en référence aux inondations de 2011 s’appuie notamment sur l’expérience bouleversante qu’elle a vécue.

Projets soutenus au volet 2 destiné aux organismes artistiques et littéraires professionnels

Les mots s’animent, théâtre, Saint-Basile-le-Grand (12 000 $) – L’organisme s’est vu octroyer une subvention pour la production de représentations de l'activité du même nom, Les mots s'animent, en collaboration avec 16 bibliothèques de la Montérégie-Est. Lors de ces activités, des acteurs professionnels lisent des histoires captivantes dans le noir, uniquement éclairés par la lumière issue de leurs livres géants. Offertes en milieu scolaire depuis quelques années, ces activités poursuivront le même objectif de stimuler l’intérêt des jeunes pour la littérature, qu’ils soient du primaire ou du secondaire. (photo)

Musique et Traditions illimitées, musique, Sutton (3 050 $) – Le montant octroyé assurera l’intégration d’un nouveau volet à l’intention des enfants, à l'intérieur de la programmation du 6e Festival de violon traditionnel de Sutton. Ce nouveau volet ajoute une deuxième journée permettant aux familles de confier leurs enfants aux bons soins des musiciens, conteurs, ethnomusicologues, calleurs et animateurs professionnels qui leur offriront contes, danses et ateliers de violon spécialement conçus pour eux.

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme.