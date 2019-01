Arrêt temporaire des travaux à la jetée de Chambly

Les travaux ont débuté l’automne dernier; toutefois, les hauts niveaux d’eau de la rivière Richelieu empêchent l’entrepreneur de poursuivre les travaux selon l’échéancier initial, l’eau passant par-dessus les structures. Les travaux reprendront après la crue printanière, lorsque les conditions hydriques et météorologiques le permettront.

D’importants progrès ont été faits. Jusqu’à maintenant, la totalité des palplanches ont été installées et environ 45 % de la partie centrale du quai a été excavée. La prochaine phase de travaux consistera à compléter l’excavation de la partie centrale du quai (y compris les anciens murs) et à procéder au remblayage, au coffrage et au bétonnage des nouveaux murs tout autour du quai. Plus tard au printemps, les pontons flottants de même que la rampe d’accès nécessaire aux plaisanciers seront mis en place.