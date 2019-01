Sièges d’autos pour enfants: un changement dans la loi dès le 18 avril prochain

Vous avez un siège de bébé, d’enfant ou d’appoint dans votre voiture présentement? Si c’est le cas, saviez-vous que la loi le concernant changera le 18 avril prochain? En effet, à partir de cette date, les enfants devront être installés dans un siège d’auto adapté à leur poids et à leur taille jusqu'à l'âge de neuf ans ou jusqu'à ce qu'ils mesurent 145 centimètres.

Notons qu’actuellement, la Loi exige que les enfants qui mesurent moins de 63 cm en position assise soient installés dans un siège d’auto adapté à leur poids et taille jusqu’à ce qu’ils puissent porter correctement une ceinture de sécurité.

En fonction du poids et de la taille de l’enfant, le siège devra en être un pour bébé, pour enfant ou encore d’appoint. Pour les enfants de 12 ans et moins, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle que l’endroit le plus sécuritaire pour eux dans la voiture est sur la banquette arrière. Pourquoi? Car ils sont plus éloignés des zones d’impact lors d’une collision frontale.

Pour les non-initiés, un siège pour bébé sera utilisé de la naissance jusqu’à au moins 22 lb. Le siège d’enfant sera nécessaire de 22 lb à 40lb alors que le siège d’appoint sera de mise pour les enfants de 40 lb et plus.

Amendes et perte de points d’inaptitude

Les contrevenants à cette loi commettent une infraction au Code de la sécurité routière. Ils risquent donc une amende de 80$ à 100$, plus les frais en plus de perdre trois points d’inaptitude.

