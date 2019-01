Soyez prêts à affronter la prochaine tempête de neige

Les citoyens du Québec ont eu droit, au cours des derniers jours, a tout un cocktail météo. Des froids sibériens, des vents importants, du verglas, de la pluie et de la neige, tout y est passé. Ce n’est pas terminé car les températures oscilleront autour du -20 degrés Celcius la fin de semaine prochaine. Pour vous aider à passer au travers cet hiver rude, CAA-Québec vous donne quelques trucs.

Premièrement, avant de prendre la route, assurez-vous que la batterie de votre voiture est en bon état. Pour être certain que votre véhicule soit en mesure de vous conduire au boulot, à la galerie ou ailleurs, branchez-le, au besoin, trois heures avant le départ. Au démarrage, CAA-Québec recommande d’appliquer la règle du 8-30-4, soit de tourner la clé pendant 8 secondes maximum, on attend 30 secondes en cas d’échec et on arrête après quatre tentatives.

Deuxièmement, si vous devez vous arrêter en cours de route, ne le faites jamais sur l’autoroute. À moins de n’avoir aucun autre choix. Vous êtes pris dans une tempête un embouteillage ou un carambolage? Restez dans la voiture car c’est l’endroit le plus sécuritaire.

Troisièmement, si vous sentez que vous perdez le contrôle de votre véhicule, trouvez-vous un point de repère et gardez les yeux sur celui-ci, et non sur l’obstacle.

Quatrièmement, lever le pied, gardez une distance sécuritaire avec les véhicules devant et derrière vous, bien voir et être vu sont des conseils de base. Déneigez bien le véhicule avant de prendre la route, y compris les phares.

Cinquièmement, annulez tout déplacement non nécessaire lors d’une tempête. Si c’est impossible, prudence et patience sont de mises. En cas de pépins routiers, assurez-vous d’avoir une trousse hivernale dans votre voiture contenant des vêtements chauds, une pelle, un balai à neige , une lampe de poche et du lave-glace.