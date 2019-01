Découvrez les musées de la Vallée-du-Richelieu dès maintenant

La campagne d’adhésion 2019 des Muséales de Mont-Saint-Hilaire est lancée ! Regroupant La Maison amérindienne, le Musée des Beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, le Domaine Ozias-Leduc ainsi que la maison Paul-Émile-Borduas, les Muséales invitent la population à devenir ambassadeur de notre culture en devenant dès maintenant membre de ce réseau unique d’institutions.

Regroupement d’organismes phares dans la Vallée du Richelieu, Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire sont des institutions permanentes au service de la société et de son développement qui acquièrent, conservent, étudient, exposent et transmettent un patrimoine matériel et immatériel. Composées de 2 sites historiques, de 3 édifices patrimoniales et d’un lieu de commémoration d’importance historique national, elles proposent à l’année des programmations d’activités éducatives et socioculturelles ainsi qu’une diversité d’expositions, d’ateliers et de cours.

Devenir membre des Muséales de Mont-Saint-Hilaire c’est non seulement soutenir la muséologie en région et le patrimoine bâti, c’est aussi un large éventail de privilèges comme l’admission gratuite dans nos institutions, des rabais sur les activités, les articles en boutique, au Musée des beaux-arts de Montréal et au Musée national des beaux-arts du Québec, et de nombreux commerces locaux.

Toutes les informations relatives à la campagne d’adhésion et aux différentes programmations sont disponibles sur les sites Internet suivants : www.maisonamerindienne.com / www.mbamsh.com.