Après les chiots, la GRC a besoin de vous pour nommer ses poulains

La Gendarmerie royale du Canada a besoin de votre marmaille. Pourquoi? Afin de nommer les poulains qui pourraient un jour faire partie du Carrousel. Un total de douze noms doivent être trouvés pour la prochaine portée qui naîtra au printemps à sa ferme d’élevage à Pakenham (Ontario).

La GRC y élève des chevaux depuis 1939. Le corps policier est reconnu dans le monde entier pour l'élevage de certains des plus beaux chevaux au Canada. Cette année, les noms seront choisis parmi les propositions reçues des quatre coins du pays, ce qui comprendra la proposition gagnante d'une classe.

Les chanceux dont les noms seront retenus remporteront un prix comprenant une photo du poulain qu'il a nommé, un certificat signé par la commissaire de la GRC et un fer à cheval gravé. La classe gagnante recevra une photo encadrée du poulain qu'elle a nommé et un certificat signé par la commissaire de la GRC.

« Cette année marque le 80e anniversaire de notre Programme d'élevage et il n'y a pas de meilleure façon de trouver des noms aux poulains nés à notre ferme qu'en sollicitant l'aide de jeunes de partout au pays », dit le surint. Kevin Fahey, officier responsable de la Sous-direction du Carrousel et du patrimoine de la GRC. « On adore lire tous les noms amusants, créatifs et bien pensés qu'ils soumettent. Il est important pour nous de donner la chance aux jeunes Canadiens de faire partie de l'histoire du Carrousel. »

Pour être acceptées, les propositions doivent respecter les critères suivants :

Le nom doit commencer par la lettre R;

Les participants doivent être âgés de 14 ans et moins;

Une seule proposition par enfant sera acceptée;

Les participants doivent habiter au Canada;

Les propositions en ligne doivent être reçues au plus tard le 30 avril 2019 à 23 h 59 HNE;

Les propositions transmises par la poste doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2019, le cachet de la poste faisant foi.

Les noms retenus seront choisis par un comité d'employés de la Sous-direction du Carrousel et du patrimoine de la GRC. Ils seront annoncés en mai, avec celui des gagnants, et publiés sur le site Web de la GRC.

Envoyez les propositions par courriel à http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/concours-annuel-nommez-poulain-grc ou par la poste à l'adresse suivante :

Gendarmerie royale du Canada

Sous-direction du Carrousel

a/s du concours Nommez un poulain

C.P. 8900

Ottawa (Ontario) K1G 3J2