Horaire modifié au bureau régional de la SAAQ

Si vous devez, cette semaine, vous rendre dans un bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), sachez que ceux-ci seront moins accessibles. Les employés de ceux-ci bénéficieront de quelques congés à l’occasion de la Fête de Pâques.

Dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu, on compte un bureau où les citoyens peuvent se rendre pour obtenir différents services en lien avec le domaine de l’automobile. Situé dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée-du-Richelieu, ce point de service sera accessible aux intéressés le vendredi 19 avril de 9h à 17h et le samedi 20 avril de 9h à 13h.

Pour voir l'horaire modifié de tous les points de service de la SAAQ au Québec, cliquez ici