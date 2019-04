Du 27 avril au 5 mai #JAIMELECIDREQC

La Semaine du cidre est de retour pour une troisième édition qui se tiendra du 27 avril au 5 mai dans divers lieux à travers le Québec. Organisé par les Producteurs de cidre du Québec, l’événement invite les amateurs comme les curieux à célébrer le cidre du Québec par plus d’une centaine d’activités thématiques dans les cidreries, les bars, les restaurants, incluant des promotions exclusives chez les détaillants et SAQ de la province participants.

« La Semaine du cidre est un événement festif visant à démocratiser et mettre à l’honneur le cidre du Québec dans nos verres », mentionne Marc-Antoine Lasnier, président des Producteurs de cidre du Québec. « En offrant, 9 jours durant, différentes occasions de déguster ce produit du terroir dans toutes ses déclinaisons, nous souhaitons inspirer les amateurs à poursuivre leur découverte et adopter le cidre du Québec dans diverses occasions, à l’extérieur comme à la maison ».

Les cidreries

Pour l’occasion, plus d’une vingtaine de cidreries participantes ouvriront leurs portes aux visiteurs. De dégustations gratuites aux activités Cidre, fromage et charcuteries en passant par des ateliers sur la pomiculture et la fabrication de cidre, les visiteurs pourront prendre part à plusieurs événements festifs variés.

Bars et restaurants

Plusieurs restaurants et bars du Québec seront également de la partie. Avec des Tap Takeover, des accords Cidre et pizza, cocktails à base de cidre et plusieurs autres, les participants pourront s’adonner à des dégustations thématiques de toutes sortes.

À la SAQ et chez les détaillants

Plusieurs détaillants aux quatre coins de la province ainsi que plusieurs SAQ offriront également durant la semaine des dégustations gratuites à leur clientèle. Cette dernière pourra y faire des découvertes intéressantes et se procurer sur place différentes variétés de cidre du Québec pour les déguster à la maison.

Découvrez la programmation complète sur le site officiel revampé aux couleurs de la toute nouvelle image de marque des Producteurs de cidre du Québec qui vous sera dévoilée très bientôt : semaineducidre.com.

Concours

Le public est invité à prendre part au concours Semaine du cidre du Québec pour la chance de remporter un forfait visite et dégustation incluant un certificat-cadeau d’une valeur 75$ dans la cidrerie participante de leur choix. Le concours se tiendra du 9 avril au 5 mai sur semaineducidre.com.

Ajoute de la glace

Pour poursuivre la découverte du cidre à la maison, les Producteurs de cidre du Québec proposent, avec la campagne Ajoute de la glace, des idées de cocktails pour toutes les saisons à base de cidre de glace d’indication géographique protégée (IGP). Ces recettes sont élaborées par des mixologues connus provenant de différents établissements à travers la province. Pour les découvrir: https://ajoutedelaglace.com/ recettes

#JAIMELECIDREQC

Les partenaires et participants de la Semaine du cidre sont invités à partager leurs activités, expériences, découvertes et coups de coeur à l’aide du mot-clic officiel des cidres du Québec #JAIMELECIDREQC.