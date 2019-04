La cérémonie de remise de prix de la 41e édition de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise qui s’est tenue hier après-midi a permis de remettre une valeur de plus de 250 000 $ en prix et bourses. Ces prix ont été partagés parmi les exposantes et exposants de 12 à 20 ans originaires de toutes les régions du Québec.

Les photos des lauréats de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2019, sont disponibles sur la page Facebook officielle des Expo-sciences Hydro- Québec.

Premier Prix Hydro-Québec

Stephen Lu, Secondaire 5, Collège Jean-de-Brébeuf s’est vu remettre le Premier Prix Hydro-Québec, remis au projet ayant obtenu la plus haute note des juges, pour son projet Emergence. Stephen Lu repart donc de la Super Expo-sciences Hydro- Québec, finale québécoise avec une bourse de 1 500 $, un trophée et un voyage à la Baie-James.

L’aventure se poursuit!

Des exposantes et des exposants, sélectionnés lors de la finale québécoise pourront assurer le rayonnement du Québec lors de l’Expo-sciences pancanadienne qui se tiendra du 11 au 18 mai à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Une délégation a également été sélectionnée pour représenter le Québec à l’expo-sciences internationale à Abou Dhabi, Émirats arabes unis du 22 au 28 septembre 2019.

Participation à l’Expo-sciences internationale à Abou Dhabi 22 au 28 septembre 2019, Émirats arabes unis

Shaan Baig



Dawson College

Collégial 2

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Lighting Up the Brain

Jordan Levett Herzliah

High School

Secondaire 5

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

A(eye)

Laurie-Anne Bédard et Anne-Frédérique Beaudry

Séminaire des Pères Maristes

Secondaire 5

Québec et Chaudière-Appalaches

Vilaine rafraîche-haleine!

Participation à l’Expo-sciences pancanadienne 11 au 18 mai 2019, Nouveau-Brunswick La délégation est parrainée par Merck Canada Inc.

Cyril Mani

Collège Jean-de-Brébeuf

Collégial 1

Montréal

Citoyens de l’espace

Marlene Liang et Jessica Liu Marianopolis

College Collégial 2

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Spill Your Guts!

Maxim Charbonneau

École secondaire Liberté-Jeunesse

Secondaire 2

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

Du plastique avec ça?



Ulysse Mckay

École internationale du Phare

Secondaire 3

Estrie Raciste mon cher Watson!

Hajeong Seo

Royal West Academy

Secondaire 4

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Fog On, Fog Off

Jasmin Ricard et Elliot Christin

École internationale du Phare

Secondaire 3

Estrie

La cuisine à portée de main

Augustin Tremblay

École secondaire de l’Odyssée (Odyssée - Lafontaine)

Secondaire 1

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Douce mélodie de fin de vie

Diego Mons

Collège des Compagnons

Secondaire 1

Québec et Chaudière-Appalaches

Rejoins ta route

Stephen Lu

Collège Jean-de-Brébeuf

Secondaire 5

Montréal

Emergence

Yasmine Benzidane

Collège Durocher Saint-Lambert (pavillon Saint-Lambert) Secondaire 5

Montérégie

Pollution pyrolysée !

Nicolas Allard

Polyvalente des Quatre-Vents

Secondaire 5

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Robot au service du ping-pong

Anna Voia

Collège Jean-Eudes

Secondaire 4

Montréal

Ensemble contre la résistance

Julien-Pierre Houle

École du Triolet

Secondaire 5

Estrie

Transition près du zéro absolu

Laurence Liang

Collège Jean-de-Brébeuf

Secondaire 5

Montréal

Neurogénétique, c'est bénéfique

Juliette Quirion

Collège Mont-Notre-Dame

Secondaire 4

Estrie

Dessine-moi un mouton

Étienne Bélanger

École secondaire du Versant

Secondaire 5

Outaouais

Donner pour la cause

Camille Thériault

École du Mistral

Secondaire 5

Est-du-Québec

Un verre de lin s'il te plait

Diego Brevé et Yacine Ben Hamza

Collège Saint-Sacrement

Secondaire 1

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

Aspirer le passé

Thomas Lariviere

Externat Sacré-Coeur

Secondaire 2

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

Le chemin de l'électricité

Antoine Blais

École du Triolet

Secondaire 2

Estrie

OMG, des insectes !

Pasha Jones et Adrianna Vutrano

Macdonald High School

Secondaire 3

Montreal

Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Portable House

Bianka Dusseault

Externat Sacré-Coeur

Secondaire 3

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

La guerre aux superbactéries!

Kamila Jelinek et Emmanuelle Beaulieu

École internationale du Phare

Secondaire 3

Estrie

TDAH : d'un neurone à l'autre

Hugo Otth et Kacylia Roy Proulx

Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Secondaire 5

Montérégie

Drône-Sauveteur

Tessa Hason et Annika Waschke

The Study

Secondaire 4

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Aortic Dissection Detection

Nicholas Belanger

Metis Beach School

Secondaire 4

Est-du-Québec

The Kilogram

David Richard

École secondaire de l’Odyssée (Odyssée / Dominique-Racine) Secondaire 5

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pi, ça donne quoi ?

Adelka Felcarek-Hope et Sofia McVetty

Royal West Academy

Secondaire 4

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

The Poly-Phaeophyceae Method

Les médaillés Médaille du Réseau Technoscience - Or Collégial

Shaan Baig

Dawson College

Collégial 2

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Lighting Up the Brain

Médaille du Réseau Technoscience - Argent Collégial

Cyril Mani

Collège Jean-de-Brébeuf

Collégial 1

Montréal

Citoyens de l’espace

Médaille du Réseau Technoscience - Bronze Collégial

Marlene Liang et Jessica Liu

Marianopolis College

Collégial 2

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Spill Your Guts!

Médaille du Réseau Technoscience - Or Senior

Stephen Lu

Collège Jean-de-Brébeuf

Secondaire 5

Montréal

Emergence

Médaille du Réseau Technoscience - Argent Senior

Jordan Levett

Herzliah High School

Secondaire 5

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

A(eye)

Médaille du Réseau Technoscience - Bronze Senior

Hajeong Seo

Royal West Academy

Secondaire 4

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Fog On, Fog Off

Médaille du Réseau Technoscience - Or Intermédiaire

Ulysse Mckay

École internationale du Phare

Secondaire 3

Estrie

Raciste mon cher Watson!

Médaille du Réseau Technoscience - Argent Intermédiaire

Jasmin Ricard et Elliot Christin

École internationale du Phare

Secondaire 3

Estrie

La cuisine à portée de main

Médaille du Réseau Technoscience - Bronze Intermédiaire

Maxim Charbonneau

École secondaire Liberté-Jeunesse

Secondaire 2

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

Du plastique avec ça?

Médaille du Réseau Technoscience - Or Junior

Augustin Tremblay

École secondaire de l’Odyssée (Odyssée - Lafontaine)

Secondaire 1

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Douce mélodie de fin de vie

Médaille du Réseau Technoscience - Argent Junior

Diego Brevé et Yacine Ben Hamza

Collège Saint-Sacrement

Secondaire 1

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

Aspirer le passé

Médaille du Réseau Technoscience - Bronze Junior

Diego Mons

Collège des Compagnons

Secondaire 1

Québec et Chaudière-Appalaches

Rejoins ta route

Encore plus de lauréats!

Prix Jeunes innovateurs du CRSNG

Nicolas Allard

Polyvalente des Quatre-Vents

Secondaire 5

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Robot au service du ping-pong

Étienne Bélanger

École secondaire du Versant

Secondaire 5

Outaouais

Donner pour la cause

Prix du réseau de l'Université du Québec

Stephen Lu

Collège Jean-de-Brébeuf

Secondaire 5

Montréal

Emergence

Prix de l'Université d'Ottawa

Cyril Mani

Collège Jean-de-Brébeuf

Collégial 1

Montréal

Citoyens de l’espace

Prix de l'Université du Québec à Chicoutimi

Alizee Richer et Emmanuel Brouillette

Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Secondaire 5

Est-du-Québec

Des notes et des lettres

Prix de l'Université de Sherbrooke

Yasmine Benzidane

Collège Durocher

Saint-Lambert (pavillon Saint-Lambert)

Secondaire 5

Montérégie

Pollution pyrolysée !

Prix de l'Université Concordia

Hajeong Seo

Royal West Academy

Secondaire 4

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Fog On, Fog Off

Prix de l'Université de Montréal

Anna Voia

Collège Jean-Eudes

Secondaire 4

Montréal

Ensemble contre la résistance

Prix Polytechnique de Montréal

Sébastien Girard

Polyvalente de l'Érablière

Secondaire 5

Outaouais

Correction assistée

Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke

Léanne Pelland

École Thérèse-Martin

Secondaire 4

Mauricie, Centre-du-Québec

Boeuf et changement climatique

Novalie Chevalier

Collège Mont-Royal

Secondaire 1

Montréal

Le futur de près

Mariane Angers

Collège Le Salésien

Secondaire 1

Estrie

Houston: où sommes-nous?

Amelie Theriault et Coralie Raymond

École Polyvalente Nicolas-Gatineau

Secondaire 3

Outaouais

Le déclin des abeilles

Emma Elizabeth Rosero et Janice Duong

École secondaire Lucien-Pagé

Secondaire 1

Montréal

La voleuse de souvenirs

Amir Zehri

École secondaire Saint-Jean-Eudes

Secondaire 5

Québec et Chaudière-Appalaches

Les phages, ça saccagent!

Emmanuelle Tessier

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Secondaire 5

Montréal

Médecine: un avenir lumineux!

Guillaume Poulin

École Thérèse-Martin

Secondaire 3

Mauricie, Centre-du-Québec

La physique quantique

Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine et de la science santé

Laure Genest

Collège Saint-Charles-Garnier

Secondaire 2

Québec et Chaudière-Appalaches

Chanterelles en folie

Antony Lapierre et Emmeraude Tanguay

Cégep de Baie-Comeau

Collégial 2

Côte-Nord

L'école dévastée par l'ennui!

Maude Beaudin et Matis Roux

École secondaire Liberté-Jeunesse

Secondaire 4

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

L'acné

Sarah-June Nadeau

École Polyvalente Benoît-Vachon

Secondaire 4

Québec et Chaudière-Appalaches

Non, c'est NON!

Maïla El-Hage Nantel

Séminaire des Pères Maristes

Secondaire 2

Québec et Chaudière-Appalaches

Blessures chez les danseurs

Rosalie Surprenant

École secondaire du Mont-Bruno

Secondaire 3

Montérégie

À vos marques, manipulez !

Daphné Colombe et Magalie Bédard

École secondaire Saint-Jean-Eudes

Secondaire 3

Québec et Chaudière-Appalaches

Si le souffle vient à manquer

Prix du ministère de l'Économie et de l'Innovation

Etienne Pelletier

École secondaire du Versant

Secondaire 5

Outaouais

Robert

Prix Jeune Innovateur de l'ADRIQ

Juliette Quirion

Collège Mont-Notre-Dame

Secondaire 4

Estrie

Dessine-moi un mouton

Prix Énergie Hydro-Québec

Mika Sauvageau

Centennial Regional High School

Secondaire 3

Montreal

Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Thermal Powered Technology

Prix de l'Ordre des chimistes du Québec

Joyce Li et Clara Boudreault

Collège Saint-Louis

Secondaire 5

Montréal

Mielicament

Prix de la Fondation Alcoa

Joanie Laforge et Joanie Levesque

École secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent

Secondaire 5

Montérégie

Bulleaupop

Prix de IEEE Canadian Foundation - Shoaib A. Khan

Coby Burah et Axel Conrad

West Island College

Secondaire 3

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Play Safe Cone

Prix de IEEE Canadian Foundation - Éloi Ngandui

Zackary Murphy et Talyne Hezaran

Centennial Regional High School

Secondaire 3

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

WI-FIVE Prix du Ministère des Transports

Majd Balbous

École secondaire Saint-Maxime

Secondaire 4

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

Oops! Bébé dans l'auto!!

Prix manufacturier innovant du CRIQ

Emilio Donetti Bonneau

Cité étudiante Roberval

Secondaire 4

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Aide virtuelle au diagnostic

Prix Têtes chercheuses Merck (Senior)

Maude Beaudin et Matis Roux

École secondaire Liberté-Jeunesse

Secondaire 4 Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

L'acné

Prix Têtes chercheuses Merck (Intermédaire)

Beatrice Patoine et Amélie Cadieux

École secondaire Liberté-Jeunesse

Secondaire 2

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

Kombucha, surprends-moi!

Prix Têtes chercheuses Merck (Junior)

Séréna Harvey

École secondaire de l’Odyssée (Odyssée - Lafontaine)

Secondaire 1

Saguenay-Lac-Saint-Jean

""Selles"" dont vous avez besoin

Prix de la Fondation de Mycologie du Québec

Laure Genest

Collège Saint-Charles-Garnier

Secondaire 2

Québec et Chaudière-Appalaches

Chanterelles en folie

Prix de l'Association francophone pour le savoir

Aurélie Pomerleau et Maude Vallée

Collège Mont-Notre-Dame

Secondaire 3

Estrie

Déjouer l'hérédité

Prix de la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche

Anaïs Blais

École secondaire Paul-Le Jeune

Secondaire 5

Mauricie, Centre-du-Québec

Légumes...Lavés ou pas?

Soroosh Bagherian

École secondaire Saint-Maxime

Secondaire 5

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

À -30°C, ça pousse vert !

Bourse d'études Irma-LeVasseur du Secrétariat à la Condition féminine

Camille Thériault

École du Mistral

Secondaire 5

Est du Québec

Un verre de lin s'il te plait

Prix de la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche - sciences humaines et sociales

Antony Lapierre et Emmeraude Tanguay

Cégep de Baie-Comeau

Collégial 2

Côte-Nord

L'école dévastée par l'ennui!

Prix Ose l'aéro

Emy Gagnon et Emy Perreault

Le Séminaire de Saint-Joseph des Trois-Rivières

Secondaire 1

Mauricie, Centre-du-Québec

Machine a plier

Prix de Camille Rousseau

Sarah Vivet et Marie Vivet

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Secondaire 3

Montréal

Les coraux, joyaux de l'Océan

Prix de l’Ordre des géologues du Québec

Jérôme Grenier et Daphné Bolduc

Cégep de Thetford

Collégial 2

Québec et Chaudière-Appalaches

Bioplastique de rejets miniers

Prix de l'Association des biologistes du Québec

Lara Legault

Séminaire des Pères Maristes

Secondaire 2

Québec et Chaudière-Appalaches

Les tardigrades

Prix des Cercles des Jeunes Naturalistes

Camille Gendreau

Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Secondaire 4

Est-du-Québec

La quête dinosaurienne

Prix de participation Saluons notre relève

Arianne Morin et Mélody Labbé

Polyvalente Saint-François

Secondaire 4

Québec et Chaudière-Appalaches

La peau

Prix ArcelorMittal

Médéric Lagacé

École secondaire de Cabano

Secondaire 3

Est-du-Québec

Suiveur solaire

Prix Antidote pour la qualité de la langue - Druide informatique inc.

Éliane Masson

École secondaire Mont-Saint-Sacrement

Secondaire 3

Québec et Chaudière-Appalaches

CRISPR/Cas: guérir les gènes

Prix Sommet jeunesse sur les changements climatiques

Mirka Porlier et Maude Gratton

Collège Charles-Lemoyne (Campus Longueuil - Saint-Lambert) Secondaire 4

Montérégie

Le plastique dans les océans

Prix AESTQ

Rosalie Lalonde

Institut secondaire Keranna

Secondaire 4

Mauricie, Centre-du-Québec

Une prothèse révolutionnaire!

Prix de l'Association Mathématique du Québec

Léa Baillargeon

Collège Durocher Saint-Lambert (pavillon Saint-Lambert)

Secondaire 5

Montérégie Influence : notre humanité

Prix de reconnaissance Francis-Boulva

Shaan Baig

Dawson College

Collégial 2

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

Lighting Up the Brain

Jordan Levett Herzliah

High School

Secondaire 5

Montreal Regional Science & Technology Fair (Sec/Coll)

A(eye)

Ulysse Mckay

École internationale du Phare

Secondaire 3

Estrie

Raciste mon cher Watson!

Julien-Pierre

Houle École du Triolet

Secondaire 5

Estrie

Transition près du zéro absolu

Kamila Jelinek et Emmanuelle Beaulieu

École internationale du Phare

Secondaire 3

Estrie

TDAH : d'un neurone à l'autre

Emmanuelle Tessier

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Secondaire 5

Montréal

Médecine: un avenir lumineux!

Antony Lapierre et Emmeraude Tanguay

Cégep de Baie-Comeau

Collégial 2

Côte-Nord

L'école dévastée par l'ennui!

Rafaële Tremblay et Félicia Harvey

École secondaire de l’Odyssée (Odyssée / Dominique-Racine)

Secondaire 5

Saguenay-Lac-Saint-Jean

De la souris aux tablettes

Mikael Hainey

École secondaire Liberté-Jeunesse

Secondaire 3

Rive-Nord (Laval, Laurentides, Lanaudière)

Une idée lumineuse

Étienne Daigneault

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot

Secondaire 4

Montérégie

Me recevez-vous?

Jacob Martineau

Cité étudiante Polyno

Secondaire 4

Abitibi-Témiscamingue

Chaux ou froide votre eau ?

Les résumés des projets présentés lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2019 sont disponibles au technoscience.ca.