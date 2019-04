Les jeunes Canadiens peuvent postuler dès aujourd’hui pour un emploi d’été

Le Programme Emplois d’été Canada du gouvernement du Canada offre aux jeunes Canadiens une expérience de travail enrichissante. Pour bon nombre d’entre eux, Emplois d’été Canada constitue leur première expérience au sein de la population active et une excellente occasion pour commencer à rédiger un curriculum vitae.

Une fois de plus cette année, les jeunes de Vaudreuil-Soulanges peuvent poser leur candidature pour 245 occasions d'emplois dans la région, ce qui représente un investissement de plus de 740 000 $.

« Emplois d’été Canada est un programme important pour les jeunes de notre collectivité. Il aide à créer des possibilités d’emplois pour des jeunes de la région cet été. L’expérience et les compétences que les jeunes acquerront grâce à ces emplois d’été seront précieuses pour leur carrière », indique un député fédéral.

La saison d’embauche pour Emplois d’été Canada 2019 a commencé et est ouverte jusqu’au 12 juillet. Cette année, tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui sont légalement autorisés à travailler au Canada sont admissibles à poser leur candidature, pas seulement les étudiants. En doublant le nombre d’emplois offerts à plus de 70 000 grâce à Emplois d’été Canada, le gouvernement aide un plus grand nombre de jeunes à acquérir une expérience de travail pratique et à épargner.

Pour connaître les postes disponibles, visitez guichetemplois.gc.ca/jeunesse ou téléchargez l'application guichetemplois. Pour obtenir plus de renseignements sur Emplois d’été Canada, visitez Canada.ca/emplois-ete-canada ou un bureau de Service Canada, ou composez le 1‑800‑935‑5555.