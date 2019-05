Près de 50 000 $ pour deux cours d’école de la circonscription de Borduas

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a récemment annoncé que des centaines d’élèves de la circonscription de Borduas pourront profiter de cours d’école plus attrayantes grâce à un investissement de près de 50 000 $.

En effet, l’école Saint-Denis, à Saint-Denis-sur-Richelieu, et l’école Saint-Mathieu, à Beloeil, se voient octroyer respectivement 24 181 $ et 25 000 $ dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

« À compter de la rentrée 2019, tous les élèves du primaire bénéficieront de deux périodes de 20 minutes obligatoires de récréation chaque jour. Pour qu’ils aient accès à des installations de qualité, il est primordial d’améliorer nos cours d’école. Depuis notre entrée en fonction l’automne dernier, nous avons insisté sur l’importance d’avoir de belles écoles et de beaux milieux pour nos élèves. C’est pourquoi je me réjouis de cette annonce. Nous croyons qu’en développant l’envie de fréquenter l’école et le désir de bouger des élèves, nous contribuons à leur réussite », a mentionné Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Quant au député de Borduas et ministre de l’immigration, de la Diversité et de l’inclusion, monsieur Simon Jolin-Barrette, celui-ci s’est réjoui de l’annonce.

« Une cour d’école est beaucoup plus qu’un simple endroit où les élèves jouent et se rassemblent. C’est un milieu de vie, au centre de la vie éducative et sociale, pleine de sens pour tous les élèves. Je me réjouis au plus haut point pour les élèves des écoles Saint-Denis et Saint-Mathieu, qui pourront profiter d’installations modernes, sécuritaires et agréables », a-t-il affirmé.

Cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. À travers la province, près de trois millions de dollars sont investis pour la réalisation de 140 projets.