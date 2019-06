Saint-Basile-le-Grand: en mode Fête nationale le 23 juin dès 17h30

La Ville de Saint-Basile-le-Grand est fière de convier les citoyens aux festivités entourant la Fête nationale du Québec qui se dérouleront au parc du Ruisseau, le 23 juin prochain, sous le thème panquébécois « Un monde de traditions ».

À compter de 17 h 30, profitez des kiosques alimentaires pour partager un repas en famille et entre amis! Sur place, le camion-restaurant du populaire casse-croûte Déso Burge offrira ses classiques culinaires. Également, la Maison des jeunes La Butte tiendra un kiosque alimentaire afin d'amasser des fonds. Un kiosque de vente de bière, opéré par l’organisme Multi Sports, sera également présent.

Pour divertir les festivaliers, la compagnie théâtrale Le Gros Orteil sera présente sur le site. À 19 h 15, elle propose un numéro de trapèze comique. Plaisir garanti! Aussi, une station de tatouages temporaires à l’effigie de la Fête nationale sera aménagée. Petits et grands sont les bienvenus!

En lien avec la thématique « Un monde de traditions », le Cercle de Fermières fera des démonstrations de différents métiers d’art traditionnels. Par ailleurs, les intéressés sont invités à apporter un morceau de tissus (environ 10 cm par 10 cm) pour faire partie de la courtepointe collective. Sur place, les citoyens pourront signer leur pièce de tissus et celle-ci sera jointe aux autres pour créer une œuvre unique, à l’image de la communauté grandbasiloise.

À 20 h 10 auront lieu les discours officiels et la levée du drapeau, après quoi débutera la prestation du groupe Harmonik. Composé de six musiciens et musiciennes, dont deux chanteuses, le groupe fera danser la foule au son des plus grands succès québécois. La soirée se terminera par le traditionnel feu d’artifice, qui débutera à 22 h.

En marge des activités offertes par la Municipalité, une messe en plein air sera célébrée le 24 juin à 10 h, sur le parvis de l’église.

Afin de préparer les pièces pyrotechniques et par mesure de sécurité, le parc sera partiellement fermé à compter de 13 h. En cas de météo peu clémente, les activités se tiendront sous le chapiteau. Seul le feu d’artifice pourrait être annulé ou remis au lendemain. En conformité avec la règlementation municipale en vigueur, l'accès au parc est autorisé jusqu'à 23 h. Notez que seul l’alcool vendu sur le site sera autorisé. Tout autre alcool sera saisi.

La Municipalité invite à se rendre sur le site de l’évènement à pied ou en vélo. Des supports seront mis à la disposition sur le site.

Pour toute information supplémentaire, on peut joindre le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 450 461-8000, poste 8600 ou par courriel à l’adresse suivante loisirs@villesblg.ca.