Mesures d'atténuation mises en place du 26 juin au 20 juillet

Le Ministère des Transports poursuivra ses travaux de maintien au pont Honoré-Mercier au cours de l’été. Les interventions planifiées, liées essentiellement à la réparation des dalles, requièrent la fermeture partielle du pont pendant toute la période des travaux. Des entraves routières seront donc à prévoir du 26 juin au 20 juillet.

Durant cette période, il y aura une voie d'ouverte par direction sur le pont Honoré-Mercier. Plusieurs mesures d’atténuation pour faciliter la circulation malgré les travaux seront mises en place et pourraient être une bonne solution pour les automobilistes.

Les voici:

- Prolongation des heures d’opération de la voie multifonctionnelle sur la route 132/138 : de 5 h à 20 h, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des travaux;

- Maintien des horaires du service d’EXO pour les autobus des secteurs Haut-Saint- Laurent et Sud-Ouest et ajout d’autobus (doubleurs) pour assurer la régularité du service durant les travaux;

Gratuité du transport collectif du 26 au 28 juin 2019:

a) Passages gratuits pour les autobus d’EXO des secteurs du Haut Saint-Laurent et du Sud-Ouest qui empruntent le pont Honoré-Mercier;

b) Passages gratuits pour le service de train de la ligne EXO4 Candiac;

c) Remise de titres de la STM à l’embarquement des usagers aux gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine;

d)Remise de titres de la STM au débarquement des usagers des autobus du Haut Saint-Laurent et du Sud-Ouest qui empruntent le pont;

Mesures liées au camionnage

1) Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours de semaine :

- de 5 h à 9 h 30, en direction de Montréal;

- de 15 h à 19 h, en direction de Châteauguay;

2) Passage gratuit des véhicules de la catégorie 2* (véhicule routier dont la hauteur est égale ou supérieure à 230 cm) sur l’autoroute 30;

- de 4 h 30 à 10 h, en direction de Vaudreuil-Dorion;

- de 14 h 30 à 19 h 30, en direction de Brossard;

*Cette catégorie inclut la plupart des camions semi-remorques, les véhicules lourds, les véhicules récréatifs, les voitures avec remorques, les autobus gérés par des entreprises privées et autres véhicules lourds de type commercial.

Mesures pour inciter à modifier son itinéraire

1) Prolongation des heures de pointe au pont Victoria :



- de 5 h à 10 h, 2 voies en direction de Montréal

- de 14 h à 20 h, 2 voies en direction de la Rive-Sud

Le camionnage lourd demeure toutefois interdit sur le pont Victoria.