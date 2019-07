Action collective contre Yasmine/Yaz

Une action action collective relative aux contraceptifs oraux Yasmin et/ou Yaz a ét autorisée le lundi 8 juillet dernier. Cette action collective intentée contre la défenderesse Bayer inc. est fondée sur des allégations de risques accrus de thrombose artérielle, de thromboembolie veineuse, d'embolie pulmonaire ou de maladie de la vésicule biliaire associés à l'utilisation des contraceptifs oraux Yasmin et/ou Yaz comparativement à d'autres contraceptifs oraux, ainsi que des allégations relatives à l'insuffisance de l'avis auprès du Groupe et/ou de leurs médecins quant à ces risques accrus allégués et de représentations trompeuses quant à la nature sécuritaire de ces contraceptifs oraux.

L'action collective vise à obtenir une compensation financière de la part de la défenderesse afin d'indemniser les membres du Groupe pour les préjudices physiques, matériels et moraux qui auraient été subis et qui découleraient de la consommation de Yasmin et/ou de Yaz. Le tribunal n'a pas encore statué si la défenderesse avait commis une faute et la défenderesse conteste cette action.

L'action collective comprend toutes les personnes résidant au Québec, qui se sont fait prescrire et ont utilisé les médicaments Yasmin et/ou Yaz, depuis leur introduction respective sur le marché (10 décembre 2004 pour Yasmin et 6 janvier 2009 pour Yaz) et le 30 novembre 2011, et qui ont reçu un diagnostic de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire, de thromboembolie artérielle ou de la maladie de la vésicule biliaire, ainsi que leurs successeurs, ayants droit, membres de leurs familles et personnes à charge (le « Groupe »).

Rappelons qu'en 2013, Santé Canada révélait que Yasmin et Yaz pourraient être liés à la mort d’au moins 23 Canadiennes, dont une jeune adolescente de 13 ans.

Les membres du Groupe qui ne souhaitent pas faire partie de l'action collective doivent s'exclure avant le 4 septembre 2019. Le formulaire d'exclusion ainsi que de plus amples informations sont disponibles au: siskinds.com/class-action/yasmin.