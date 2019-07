Thérapie et counselling pour les anciens combattants québécois

Le Réseau de transition des vétérans (RTV) est prêt à offrir son Programme de transition des vétérans (PTV), qui améliore au quotidien la vie des vétérans québécois. Le PTV, qui est offert au Québec depuis 2016, propose un soutien indispensable aux collectivités québécoises.

Depuis 20 ans, le Programme de transition des vétérans vient en aide aux membres actifs ou retraités des Forces canadiennes et de la GRC qui éprouvent des difficultés liées à leur vie militaire.

Il aide les participants à surmonter des expériences difficiles, à renforcer leur résilience personnelle et à réduire les obstacles qui entravent leur transition vers la vie civile. Les retombées du Programme ont pu être observées à la fois dans le cadre de travaux de recherche indépendants et par l’entremise des témoignages de ses diplômés.

« Le Programme du RTV permet aux vétérans de sortir de l’isolement et de redonner un sens à leur quotidien. Je le constate chaque fois que je parle avec un vétéran ou une vétérane qui a participé au Programme », déclare Marion Turmine, coordinatrice du RTV pour le Québec.

Selon Mario N., diplômé du Programme de transition des vétérans du Québec et opérateur radio de l’armée à la retraite : « La souffrance est beaucoup moins grande lorsqu’elle est partagée. Avec le groupe, j’ai enfin pu me libérer de l’emprise que l’armée avait encore sur moi… Cela ne veut pas dire que je renie mon passé, mais je dois apprendre à vivre avec ce que j’ai été et avec les symptômes de mon état de stress post-traumatique. Durant le Programme, j’ai appris des choses simples qui m’aident à surmonter les difficultés. Le Programme m’a aidé à comprendre ma souffrance. Je comprends que je dois arrêter de courir comme je l’ai fait toute ma vie. Je sais maintenant quoi faire plutôt que de fuir. Cela semble simple, mais c’est énorme pour moi… Le Programme améliore ma vie chaque jour. »

Le Programme est soutenu par la Fondation québécoise des Vétérans. Oliver Thorne, directeur général du RTV, explique : « Le soutien de la Fondation québécoise des Vétérans est essentiel à la prestation de notre Programme de transition des vétérans aux anciens combattants québécois. Grâce à ce soutien, les vétérans qui ne sont pas couverts par un financement gouvernemental sont en mesure de réussir leur transition vers la vie civile et de retrouver une vie plus productive et plus harmonieuse. »

Depuis 1998, près de 1 000 hommes et femmes au Canada ont suivi le Programme de transition des vétérans. Les participants ont droit à 100 heures de counselling et de thérapie au cours du Programme de dix jours qui s’échelonne sur quatre à six semaines. Ils reviennent donc au sein de leur famille et de leur collectivité sans avoir trop empiété sur leur quotidien.

Il est maintenant possible de s’inscrire au Programme de transition des vétérans du mois d’août pour les hommes qui débute le 24 août 2019*. Tous les coûts, y compris les frais de transport et d’hébergement, sont couverts par le RTV. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Marion Turmine à : marion@vtncanada.org.