Une fin de journée estivale toute en musique le jeudi 8 août

Le jeudi 8 août de 14 h à 20 h, réservez votre fin de journée pour faire une balade en pédalo sur le canal de Chambly, à l’intersection du chemin Sainte-Thérèse et de la rue O’Reilly.

Des jeux d’adresse, des structures gonflables, des maquilleurs pour enfants et la présence d’un Foodtruck (argent comptant seulement) seront également accessibles sur le site pour le bonheur de tous.

Spectacle musical de Soul & Sister

Vers 18 h 30, assistez à la prestation de Soul & Sister, un duo frère et sœur composé de Charles-David et Maude Lapierre. Le groupe a participé au festival de musique de Saint-Jérôme, au Téléthon Enfant Soleil et a fait la première partie du dernier spectacle des Sœurs Boulay où il a connu beaucoup de succès.

Le groupe a enregistré un album intitulé Sow Love, disponible sur iTunes et d’autres plateformes numériques. Il possède également une vingtaine de nouvelles chansons dont il fait la promotion lors de ses prestations. La musique de Soul & Sister est un harmonieux mélange de pop et de folk.