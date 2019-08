Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de trains miniatures

Les 17 et 18 août, des exposants du Québec et de l'Ontario présenteront leurs trains miniatures et partageront leur passion avec les visiteurs à Exporail. Tout comme leurs homologues ingénieurs, les modélistes conçoivent des réseaux miniatures avec des structures, du matériel roulant, des bâtiments et des décors.

Les modèles présentés sont fascinants à regarder car ce sont des répliques miniatures de vrais trains! En plus de correspondre à un écartement de voie précis, ces petits véhicules sont fabriqués à différentes échelles, selon des calculs de proportions exacts... jusqu'à 220 fois plus petits que la réalité parfois. Toujours aussi populaire auprès des enfants, le kiosque Quélug sera à nouveau présent cette année, avec ses maquettes montées en blocs de Lego®. Le public aura également accès aux activités régulières du musée.

Horaire de l'événement :

Samedi 17 août : 10 h à 17 h