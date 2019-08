99 000 appâts vaccinaux épandus dans 36 municipalités de la Montérégie

Entre le 16 et le 29 août, 99 000 appâts vaccinaux seront répandus, par avion ou à la main, dans 36 municipalités de la Montérégie. L’objectif? Maintenir l’immunisation des ratons laveurs, mouffettes et des renards contre la rage du raton laveur. L’opération épandage sera tenue par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

La démarche de vaccination sera divisée en deux phases. La première se tiendra du 16 au 19 août inclusivement alors que des avions voleront à basse altitude particulièrement au-dessus des boisés, sur un territoire d'environ 1 398 km2, pour larguer quelque 175 000 appâts vaccinaux contre la rage. En tout, 32 municipalités de la Montérégie sont visées.

Dans un deuxième temps, soit du 20 au 29 août inclusivement, l'épandage manuel se déroulera principalement dans les régions à vocation agricole ou près des résidences. Ces lieux incluent les boisés, les berges des cours d'eau ou les abords des poubelles. Un territoire de près de 1 407 km2 sera parcouru par des équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin d'épandre 99 000 appâts vaccinaux. Pour cette opération, 36 municipalités de la Montérégie sont visées.

À quoi ressemble l'appât vaccinal utilisé

L'appât vaccinal a l'apparence d'un gros ravioli vert olive.

Il mesure environ 4 cm sur 2 cm sur 1 cm.

Il est très solide (conçu pour résister à l'impact d'un largage aérien).

L'appât vaccinal doit être perforé pour répandre le liquide vaccinal qu'il contient, ce que l'animal sauvage fait en le croquant.

Conseils aux citoyens lors de l'opération de vaccination

Les appâts vaccinaux étant destinés aux animaux sauvages, évitez de les manipuler.

Bien que les appâts vaccinaux soient très sécuritaires, si vous entrez en contact avec un appât vaccinal brisé : lavez-vous les mains et la partie du corps qui est entrée en contact avec l'appât avec de l'eau et du savon; composez le numéro qui apparaît au dos de l'appât ou appelez Info‑Santé au 811.



Rappels importants