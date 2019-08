Près de 700 lbs de déchets retirés des eaux des berges du Richelieu

696 livres. C'est la quantité de matières résiduelles qui a été amassée en 120 minutes dans le cadre du nettoyage des berges du Richelieu, le samedi 3 août dernier. Cette corvée, qui a été accomplie par une quarantaine de citoyens de la région, s'inscrivait dans le cadre de l'initiative provinciale Mission 100 tonnes, initiative visant à retirer cette quantité de déchets des eaux de la province.

Du métal, du styromousse, des canettes, des articles de sport et beaucoup (beaucoup!) de plastique, il y avait de tout dans les eaux de la rivière locale. L'ensemble des déchets sera ajouté au compteur de la Mission 100 tonnes . " Ce fut une superbe journée pour discuter entre citoyens et passer à l'action pour améliorer notre environnement. Un énorme merci aux 40 citoyens qui se sont présentés et qui ont contribué à améliorer la qualité de notre chère rivière, sans vous, rien n'aurait été possible ", précise sur sa page Facebook officielle, l'organisme Conservation de la nature Canada.