2 000 bourses de 7500$ aux préposés aux bénéficiaires

Afin de favoriser l’attractivité du métier et l’amélioration de la rétention des nouveaux préposés aux bénéficiaires, le gouvernement du Québec passe de la parole aux actes. Plus tôt ce matin, en ce mercredi 14 août, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann dévoilait les détails d’un investissement de 15 M$ qui prendra la forme de bourses de 7500$.

Ces aides financières seront destinées aux préposés aux bénéficiaires (PAB) du Québec. Par ce support financier, le gouvernement reconnaît le rôle essentiel des PAB et cette annonce s'inscrit dans une démarche comprenant une série de mesures concrètes.

Plus spécifiquement, le programme vise à :

soutenir les établissements de santé et de services sociaux pour améliorer l'attraction, la rétention et la disponibilité de main-d'œuvre dans ce titre d’emploi;

soutenir financièrement les candidats sélectionnés pour leur formation de PAB;

favoriser l'ajout de candidats dans les cohortes de formation.

Les bourses seront réparties entre les établissements de santé et de services sociaux en fonction de leur taux de représentativité des PAB. Les établissements devront procéder à la sélection des personnes qui suivront leur formation pour devenir PAB. Ces personnes bénéficieront de la bourse en échange de la réussite de la formation et d'un contrat d'engagement de deux ans auprès de l'établissement les ayant parrainées.Le ministère de la Santé et des Services sociaux sera responsable du suivi du programme et il procédera à son évaluation.

Notons que la formation à suivre pour devenir PAB est celle menant à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne en établissement et à domicile de 870 heures, qui est offerte par les centres de formation professionnelle (CFP) dans les différentes régions du Québec.

« Les préposés aux bénéficiaires jouent un rôle crucial dans la prise en charge des usagers et sont assurément un maillon incontournable de l'équipe multidisciplinaire de soins. L'instauration de ce tout nouveau programme de bourses s'inscrit dans notre démarche afin de recruter des ressources compétentes, et en nombre suffisant, pour répondre aux besoins des usagers et s'assurer que ces derniers soient en mesure de recevoir les meilleurs soins et services », indique Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux.

« Auprès des aînés, les préposés aux bénéficiaires assurent une présence bienveillante et rassurante. Notre gouvernement s'est engagé à valoriser cette profession, et l'annonce aujourd'hui de cette mesure incitative en est un bel exemple. Avec le vieillissement de la population et l'accroissement des besoins de celle-ci pour des soins d'assistance, le recrutement est au cœur de nos priorités », ajoute Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.