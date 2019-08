Six services de sécurité incendie de la région unissent leurs opérations

Dans l'optique d'offrir une protection bonifiée aux citoyens, les municipalités de Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin et Lacolle unissent les forces de leurs services incendies respectifs. C'est d'un commun accord que l'harmonisation des ressources et des opérations de tout un chacun a été décidé.

" Nous serons en mesure, par cette desserte transitoire, d’atteindre et même de dépasser les attentes exigées par les schémas de couverture de risques et vous offrir une protection 24 heures sur 24 et ce, sur l’ensemble des territoires ci-dessus mentionnés, sans augmentation de coûts. L’harmonisation des effectifs limitera sans aucun doute les appels d’entraide extérieure, diminuera les coûts d’achats de fournitures de toutes sortes et évitera des dédoublements d’achats ", peut-on lire dans un communiqué de presse émis sur le sujet.

La nouvelle desserte sera opérationnelle à compter du 1er janvier 2020.