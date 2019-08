Quatre jours de festivités à venir à Saint-Lambert

Du 22 au 25 août, l’ambiance sera à la fête à Saint-Lambert. C’est que depuis maintenant 44 ans, la municipalité est fière d’inviter la population locale et les visiteurs à fréquenter le festival Saint-Lambert en Fête, un événement devenu un des incontournable de l’été.

Il faut dire que la situation géographique de Saint-Lambert de même que les charmes du centre-ville ont tout pour séduire les festivaliers.

Cette année, une programmation exceptionnelle. Entre autres : Loud (22 août) à Cœur de Pirate (23 août) en passant par Sylvain Cossette (24 août) et Brimbelle (25 août) sur la scène Desjardins. Plusieurs autres artistes se produiront pendant la durée du festival sur les scènes RBC et TD. En tout près de 90 spectacles qui sauront assurément plaire aux nombreux festivaliers.

Quant à la célèbre braderie présentée sur la rue Victoria, charmante rue bordée de parcs et des nombreux et sympathiques cafés et bistros-terrasses, elle attirera sans aucun doute son lot de chasseurs d’aubaines.

Le Village des enfants IGA Louise Ménard en partenariat avec CIBC, une des grandes attractions du festival, sera de retour avec ses jeux variés et ses animations pour les tout-petits. Les amuseurs de rue et leurs personnages hauts en couleur, tous plus fascinants les uns que les autres, ajouteront à la magie des lieux.

Également à ne pas manquer : la spectaculaire démonstration de planche à roulettes (skateboard) présentée par Palm Isle, qui aura lieu le jeudi 23 août.

Le réseau de transport de Longueuil, fier partenaire du festival, offrira la gratuité pour les festivaliers depuis le métro de Longueuil pendant tout le festival afin de limiter l’utilisation des voitures.